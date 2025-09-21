Momenti di paura ieri sera in località Foce Sele a Capaccio.

Qui un uomo di 67 anni mentre era intento a pescare sarebbe stato improvvisamente aggredito da uno straniero che gli avrebbe inflitto dei fendenti con un oggetto tagliente.

Sconosciute, al momento, le cause del feroce gesto.

Allertati i sanitari del 118, il malcapitato è stato trasportato d’urgenza al “Ruggi” di Salerno per le cure del caso. Avrebbe subito delle gravi lesioni, ma fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Avviate immediatamente le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella.

Il responsabile è stato individuato e dovrà rispondere delle sue azioni.