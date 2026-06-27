Gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, coordinati dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto all’illegalità diffusa lungo la S.S. 18, all’altezza del km 88+700.

Durante un posto di controllo mirato, la pattuglia ha intercettato un veicolo in transito grazie al supporto tecnologico del sistema di rilevazione automatica “Targa System”. I controlli istantanei tramite la centrale operativa hanno evidenziato l’assoluta mancanza sia della copertura assicurativa R.C.A. obbligatoria, sia della revisione periodica del mezzo.

Al momento del fermo, il conducente, un rumeno di 35 anni residente a Battipaglia, ha esibito agli agenti una patente di guida che presentava una sequenza alfanumerica anomala che non è sfuggita agli agenti.

I successivi accertamenti tecnici antifalsificazione, incrociati con la banca dati della Motorizzazione Civile, hanno infatti confermato che il titolo abilitativo, sebbene “fatto ad arte”, era completamente falso.

La condotta illecita ha fatto scattare pesanti provvedimenti amministrativi e penali:

– Guida con patente falsa (Art. 116 C.d.S): poiché un documento falso equivale giuridicamente al mancato conseguimento del titolo, l’uomo è stato sanzionato con una maxiforza amministrativa che va da 2.257 a 9.032 euro.

– Codice Penale: sul fronte penale è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per il concorso nei reati di falsità documentale e uso di atto falso (artt. 477, 482 e 489 c.p.), che prevedono la reclusione fino a due anni. Il documento è stato posto sotto sequestro probatorio.

– Mancanza di Assicurazione (Art. 193 C.d.S.): comporta una sanzione pecuniaria da 866 a 3.464 euro e il contestuale sequestro amministrativo del veicolo.

– Omessa Revisione (Art. 80 C.d.S.): applicata l’ulteriore sanzione compresa tra 173 e 694 euro, con fermo amministrativo del mezzo.