Colpo nella notte a Salerno.

Ignoti hanno preso di mira un centro ottico a Pastena, in via Ventimiglia. Due persone, a volto coperto, sono entrate da un ingresso secondario e hanno portato via occhiali da vista e da sole di importanti marche. Il bottino è in via di quantificazione.

Subito si è attivato il sistema di antifurto fumogeno che ha costretto i ladri a darsi precipitosamente alla fuga.

Sull’episodio indagano le Forze dell’Ordine che hanno anche acquisito i filmati delle telecamere in zona.