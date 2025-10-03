Nella tarda mattinata di ieri durante i controlli nella Casa Circondariale di Salerno una giovane è stata individuata con addosso, nascosti nelle parti intime, circa 50 grammi di hashish. La droga è stata scoperta grazie al fiuto dal cane antidroga Spike del Distaccamento di Avellino.

I controlli si sono estesi all’auto e l’altro cane Tyson ne ha scovati altri 50 grammi.

La ragazza è stata denunciata.

“Complimenti sia al Distaccamento dei cinofili di Avellino, sia alla Polizia Penitenziaria del carcere salernitano. Oramai Spike e Tyson sono diventati un incubo per gli spacciatori. La Polizia Penitenziaria è un corpo serio e professionale dello Stato in grado di fronteggiare i continui tentativi di introduzione di droga all’interno delle carceri nonostante il cronico sovraffollamento che ha raggiunto livelli elevati. Il deficit di organico a Salerno è pari a 70 unità e solo con grande spirito di sacrificio si riesce a mantenere l’ordine e la sicurezza interna”, commentano il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio.