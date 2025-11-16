Paura nella notte a Capaccio Paestum in località Gromola dove si è verificato un incidente stradale.

Per cause da accertare il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo che è uscito fuori strada finendo in un canale. A bordo viaggiavano cinque ragazzi appena maggiorenni e uno di loro è rimasto ferito.

Per le operazioni di soccorso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli guidati dal Capo Distaccamento Angelo Picariello. In seguito i sanitari del 118 hanno trasportato il ferito in ospedale.

Rilievi affidati ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli.