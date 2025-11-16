Sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Capitano Donato Recchia, due ladri che avevano messo a segno un furto.

I fatti risalgono alla notte del 30 ottobre, quando un 39enne e un 40enne hanno agito prendendo di mira la cassa automatica di un autolavaggio situato in via Posidonia: dopo averla forzata, sono riusciti a portare via il denaro contenuto all’interno.

Il mattino seguente il proprietario dell’attività, scoperto l’accaduto, ha sporto denuncia e i militari dell’Arma hanno avviato le indagini.

Grazie anche ai sistemi di videosorveglianza presenti in zona sono stati ricostruiti i movimenti dei responsabili che sono così stati individuati e denunciati per furto aggravato.