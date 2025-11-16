L’auto prende fuoco e il conducente scende dandosi alla fuga. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera ad Eboli sulla S.S.18.

Una Mercedes Classe A ha iniziato ad incendiarsi durante la marcia. Il conducente sarebbe riuscito a svoltare all’interno di un parcheggio di un’attività commerciale del posto urtando anche contro il cancello. Poi è sceso dall’abitacolo e ha fatto perdere le sue tracce lasciando sul posto l’auto che ha continuato ad essere distrutta dalle fiamme.

Per spegnere l’incendio sono stati allertati ad intervenire i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli diretti dal Capo Distaccamento Angelo Picariello.

Sul posto sono anche giunti i Carabinieri della Stazione di Matinella e quelli della Compagnia di Eboli per ricostruire quanto accaduto e mettersi sulle tracce dell’automobilista.