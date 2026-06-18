Cantiere navale senza autorizzazioni a Marina di Camerota. Scatta il sequestro
Cantiere navale privo di autorizzazioni.
La Guardia Costiera di Palinuro, coordinata dalla Procura di Vallo della Lucania, ha sequestrato il cantiere in un’area ricadente nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Alla base ci sarebbero alcune difformità legate a mancate autorizzazioni.
Gli uomini della Guardia Costiera, diretti dal Tenente di Vascello Samantha Losito, hanno provveduto questa mattina ad apporre i sigilli.