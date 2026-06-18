F24 con addebbito automatico: come cambierà il pagamento delle tasse – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners
La digitalizzazione del Fisco italiano sta entrando in una fase nuova e più strutturata. Nel recente Atto di indirizzo 2026-2028, MEF e Agenzia delle Entrate hanno indicato una direzione precisa: trasformare il pagamento delle imposte in un processo continuo e automatizzato. Al centro di questa evoluzione c’è l’estensione dell’addebito automatico del modello F24, una novità che promette di modificare in profondità il rapporto tra contribuenti e scadenze fiscali.
- Dal pagamento “a impulso” al mandato continuativo
Per anni il pagamento delle tasse è stato un gesto manuale: si compila l’F24, si invia, si archivia. Un’azione ripetitiva che richiede attenzione costante. Il nuovo sistema punta invece a un modello più fluido, basato su autorizzazioni permanenti, simili alle domiciliazioni bancarie già utilizzate per le utenze domestiche.
La normativa che consente questo passaggio esiste già, grazie al decreto Semplificazioni e al provvedimento dell’Agenzia del 2024. Manca solo la misura attuativa, attesa a breve, che renderà operativo il meccanismo. Il riferimento è il modello già utilizzato per l’imposta di successione: il contribuente indica l’IBAN, l’importo viene prelevato automaticamente e l’Agenzia verifica successivamente la correttezza del calcolo. Un sistema semplice, che ora potrebbe essere esteso a una platea molto più ampia di tributi.
- Come funziona oggi l’addebito programmato
Attualmente l’addebito preventivo è disponibile solo su base volontaria. Il contribuente può collegare un IBAN e autorizzare il pagamento di F24 con scadenze anche molto lontane, fino a cinque anni. La compensazione dei crediti è ammessa, ma con una condizione importante: i crediti devono essere disponibili sia al momento dell’invio sia alla data del pagamento, perché una volta inviata la delega vengono “congelati”.
La revoca è possibile, ma solo entro tre giorni lavorativi dalla scadenza. E c’è un altro aspetto rilevante: l’Agenzia non annulla automaticamente le deleghe se il debito si estingue prima, lasciando al contribuente l’onere di monitorare la situazione.
- Verso un Fisco più automatizzato
Gli scenari futuri, anticipati anche dalla stampa specializzata, vanno oltre i pagamenti programmati. L’addebito automatico potrebbe essere utilizzato anche per importi dovuti dopo una lettera di compliance o un controllo automatizzato. In pratica, il sistema potrebbe funzionare come un circuito integrato: l’Agenzia rileva un’anomalia, comunica l’importo e l’addebito avviene direttamente sul conto indicato. È un modello che si inserisce in un contesto fiscale sempre più digitale, dove analisi dei dati e intelligenza artificiale diventano strumenti centrali per prevenire errori, ritardi e rischi di evasione.
- La delega unica e il nuovo equilibrio tra vantaggi e criticità
Accanto all’addebito automatico arriva un’altra innovazione destinata a incidere profondamente sul lavoro degli intermediari: la delega unica generalizzata, che permetterà al contribuente di autorizzare il proprio commercialista o Caf a operare su tutti i servizi fiscali senza dover firmare una delega per ogni singolo adempimento. Una semplificazione importante, che si affianca ai benefici dell’addebito automatico: meno scadenze da ricordare, meno rischi di sanzioni, meno passaggi ripetitivi. Allo stesso tempo, però, emergono alcune criticità. L’automatismo può diventare problematico se il contribuente intende contestare una comunicazione: l’addebito potrebbe comunque partire, costringendo poi a richiedere un rimborso. C’è poi il tema della liquidità: il conto deve essere sempre capiente, perché la banca non ammette eccezioni. Per i professionisti, infine, la responsabilità si sposta dalla fase operativa alla supervisione: controllare deleghe, revoche, scadenze e flussi diventerà parte integrante del lavoro.