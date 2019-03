Cane cade in un canale a Sapri e viene salvato dall’intervento degli operatori ecologici

È a lieto fine la storia che questa mattina a Sapri ha avuto come protagonista un cane di media taglia in difficoltà.

L’animale, visibilmente smagrito e privo di forze, era caduto accidentalmente in un canale aperto a Sapri nei pressi di Via Kennedy.

La sua presenza fortunatamente è stata notata dagli operatori ecologici del comune di Sapri che erano in zona e stavano svolgendo regolarmente le loro mansioni. Alla vista del cane caduto nel letto del canale, gli uomini del servizio ecologico si sono resi conto subito delle difficoltà che l’animale aveva e che non gli avrebbero permesso di risalire il canale e mettersi in salvo.

Immediatamente gli operatori hanno recuperato una corda e imbracato il cane per tirarlo sul ciglio della strada e sottrarlo da un brutto destino.

L’animale anche se impaurito non ha opposto alcune resistenza e si è fatto sollevare velocemente. Il cane è ora in attesa di qualcuno che si possa prendere cura di lui e possa accudirlo.

Una buona azione quella degli operatori ecologici del comune di Sapri che non hanno esitato a mettere in salvo l’animale.

– Maria Emilia Cobucci –