Cane avvelenato con lumachicida a Sala Consilina. Dopo una notte di lotta Jack è salvo

Un episodio vergognoso è quello avvenuto nella serata di ieri nel comune di Sala Consilina. Un cane randagio è stato avvelenato ma, per fortuna, dopo una notte per lui terrificante, è riuscito a rimettersi in sesto.

A trovare Jack agonizzante davanti casa, in località Cappuccini, un signore del posto, che ha subito provveduto a portarlo alla clinica veterinaria Salluzzi dove la dottoressa Doris Salluzzi ha fatto di tutto per salvarlo.

Il meticcio, di circa due anni, è arrivato in gravi condizioni in clinica, in preda a crisi epilettiche, tanto che si è reso necessario sedarlo e metterlo sotto flebo. Molto probabilmente, secondo la dottoressa Salluzzi , il boccone ingerito conteneva metaldeide, ovvero veleno per lumache, e il cane ha dovuto lottare per sopravvivere.

Fortunatamente, grazie alle cure ricevute, ora Jack sta bene.

– Paola Federico –