Polla: domani l’amministrazione Giuliano accoglie il Taranto calcio allo stadio comunale “Medici”

Domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 17.00, presso lo stadio comunale “Antonio Medici” di Polla ci sarà il saluto istituzionale al Taranto calcio del sindaco Rocco Giuliano e dell’assessore allo Sport Federica Mignoli.

All’importante iniziativa saranno presenti anche il direttore generale del Taranto, Gino Montella, lo sponsor ufficiale “Birra Raffo” nella persona di Pierluigi Quattrini e tutto lo staff tecnico della squadra rossoblù.

Il primo cittadino di Polla si fa portavoce dell’impegno della sua Amministrazione: “Siamo onorati e lieti di accogliere il Taranto calcio che va ad arricchire la nostra decennale esperienza di accoglienza nei nostri impianti sportivi di società calcistiche di ogni categoria e provenienza da ogni parte d’Italia. Ci auguriamo che sempre più giovani possano avvicinarsi al mondo dello sport che unicamente crea aggregazione e socializzazione. Il calcio per il nostro paese ha sempre avuto un’importante rilevanza e ci auguriamo di avere ancora tante soddisfazioni e di creare l’entusiasmo necessario dei più giovani per riprendere quella tradizione che ha tracciato segni importanti nell’ambito calcistico“.

“E’ una grande soddisfazione che questa società abbia scelto i nostri impianti per la preparazione al prossimo campionato – afferma l’assessore Mignoli -. Questo mostra che gli sforzi per la riqualificazione ed il mantenimento del nostro impianto sportivo portano risultati anche alla crescita turistica e commerciale per il nostro paese. Tanti sono gli obiettivi prefissati per implementare ancora di più i servizi e le strutture legate alle discipline sportive. Auguro un buon soggiorno alla squadra ed ai sostenitori della società che saranno presenti in questi giorni“.

– Paola Federico –