Paura in A2. Camion con rimorchio si ribalta allo svincolo di Lagonegro
Attimi di paura questo pomeriggio sull’A2 del Mediterraneo a Lagonegro.
Per cause da accertare il rimorchio di un camion, contenente derrate alimentari, si è ribaltato nei pressi dello svincolo Nord di Lagonegro.
Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli in transito e l’autista, un 60enne napoletano proveniente dalla Calabria, è illeso.
Presenti sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Lagonegro, agli ordini dell’Ispettore Salvatore Avagliano, per i rilievi e la gestione del traffico che ha subito un notevole rallentamento