Campionati Mondiali di MMA. Niko Rizzo della New Kodokan Lucania conquista il 5° posto in Serbia
Ai Campionati Mondiali di MMA amatoriali senior della United World Wrestling (UWW) a Novi Sad in Serbia è stato protagonista un atleta della New Kodokan Lucania.
Dal 17 al 19 ottobre nelle gare si è distinto l’unico italiano: si tratta di Niko Rizzo di Agropoli che seguendo gli allenamenti del Maestro Pietro Amendola si è classificato al quinto posto ai Campionati Mondiali Senior.
Nella categoria 77 kg, unico italiano in gara a rappresentare la FIJLKAM, ha raggiunto un brillante risultato.
Grandissima la soddisfazione di Rizzo e del Maestro Amendola.