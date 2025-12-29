La nota cantante Arisa, originaria di Pignola, è stata tedofora d’eccezione in occasione del passaggio della fiaccola olimpica a Potenza, tappa simbolica del percorso verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Un momento, quello vissuto ieri nel capoluogo lucano, particolarmente significativo per l’artista che ha avuto l’onore di portare la fiamma nella sua terra, nella città in cui è cresciuta e con cui mantiene un legame profondo e autentico.

Per Arisa è stato particolarmente emozionante percorrere le strade che l’hanno vista crescere e ritrovarsi circondata dall’affetto del pubblico.

Insieme alla fiamma olimpica ha portato il suo consueto spirito gioviale che ha contribuito a coinvolgere tutte le persone accorse per seguire il passaggio della fiaccola.

Arisa sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, dove gareggerà con il brano “Magica favola”, confermando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico italiano.