Rischia di soffocare con un pezzo di melone. Paura per un bambino di due anni sul lungomare di Ascea
Momenti di tensione questa mattina sul lungomare di Ascea.
Un bambino di due anni stava rischiando di soffocare a causa di un pezzo di melone che si era bloccato in gola mentre si trovava in uno stabilimento balneare con la famiglia.
Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i soccorritori della Misericordia di Ascea – postazione di Casal Velino. I sanitari hanno eseguito le manovre di disostruzione pediatrica riuscendo a liberare le vie aeree.
Il piccolo è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso.