Momenti di tensione questa mattina sul lungomare di Ascea.

Un bambino di due anni stava rischiando di soffocare a causa di un pezzo di melone che si era bloccato in gola mentre si trovava in uno stabilimento balneare con la famiglia.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i soccorritori della Misericordia di Ascea – postazione di Casal Velino. I sanitari hanno eseguito le manovre di disostruzione pediatrica riuscendo a liberare le vie aeree.

Il piccolo è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso.