Il Tempio di Nettuno a Paestum si colora di magenta in occasione della Giornata Mondiale delle Patologie Eosinofile.

L’iniziativa rientra nella campagna internazionale “Illuminiamo l’Italia di Magenta”, promossa da ESEO Italia APS insieme alle associazioni di pazienti di tutto il mondo.

L’iniziativa punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una corretta educazione sanitaria per favorire la riduzione del ritardo diagnostico per i pazienti con patologie gastrointestinali eosinofile, malattie rare e croniche che rimangono sotto diagnosticate o diagnosticate erroneamente, che lasciano molti pazienti sofferenti, senza un trattamento adeguato pur essendoci delle linee guida e delle opportunità di cura a livello globale, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito.

Il Parco conferma così il proprio impegno a favore di una visione integrata della cultura che include salute pubblica, solidarietà e valori sociali.