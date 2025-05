Soddisfacenti risultati a Veroli, in provincia di Frosinone, per le atlete dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan.

Nello scenario del PalaConcia di Veroli hanno avuto luogo le Finali Nazionali Libertas Gold, Silver LE e LD.

Oltre 200 le ginnaste partecipanti alla manifestazione organizzata dallo Staff Libertas diretto da Antonio e Carmine Adinolfi.

Cinque le ginnaste della società valdianese che portano a casa ben 6 titoli Italiani, 2 argenti e un bronzo.

Doppio titolo per Filomena Marmo, Gold A4, che riceve gli applausi di tutto il Palazzetto per le sue impeccabili prestazioni, infatti è due volte Campionessa Nazionale Libertas 2025 a corpo libero e a clavette.

Altra doppietta per Ludovica Lagreca, Silver LE J1, che è Campionessa Nazionale Libertas a Fune e a Cerchio. Titolo anche per Laura Barone, Gold A5, a Clavette e vice Campionessa Nazionale a cerchio. Un altro titolo di Campionessa Nazionale Libertas arriva per Valentina Marino, Silver LD A3, a palla, mentre è quarta al corpo libero. Vice Campionessa anche Sara Trotta al nastro e bronzo a palla.

“Non basta soltanto allenarsi tanto in palestra – afferma la responsabile Rosaria Bruno – le ginnaste devono fare tante esperienze di gara per poter crescere, anche emotivamente!”.

