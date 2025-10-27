A Caggiano momenti di solidarietà per il 75° anniversario dell’Ente Nazionale Sordi di Salerno
Ieri nella comunità di Caggiano si è celebrato il 75° anniversario della Sezione ENS (Ente Nazionale Sordi) di Salerno, storica realtà che da decenni rappresenta e sostiene con dedizione la comunità sorda.
La giornata è iniziata con una Santa Messa celebrata dal parroco don Angelomaria Adesso, accompagnata dal prezioso supporto della Lingua dei Segni Italiana (LIS).
A seguire presso il cinema parrocchiale “Mons. Vittorio Lamattina”si è tenuto un incontro ricco di emozione e partecipazione.
Durante la cerimonia il Presidente Angelo Santoro ha consegnato una pergamena di riconoscimento da parte dell’ENS Salerno al Sindaco Modesto Lamattina e alla comunità caggianese, come segno di gratitudine per il costante impegno dimostrato a favore delle persone non udenti.
Un momento di grande valore umano e civico per ribadire l’importanza della solidarietà, dell’inclusione e del sostegno concreto verso chi vive ogni giorno la realtà della sordità.
L’evento è stato anche l’occasione per rivolgere i più sentiti auguri di buon compleanno a don Angelomaria Adesso, che ha festeggiato i suoi 48 anni circondato dall’affetto della comunità.