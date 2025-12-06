Camion si ribalta in A2 tra San Mango Piemonte e Salerno. Conducente ferito
E’ accaduto questa mattina in A2 del Mediterraneo tra San Mango Piemonte e Salerno in direzione Nord.
L’autista del mezzo pesante per cause da accertare ne ha perso il controllo ribaltandosi in carreggiata.
A causa delle ferite riportate nell’impatto è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza dei sanitari del VOPI.
Rilievi affidati agli agenti della Polizia Stradale, mentre le squadre Anas si sono occupate del ripristino del tratto di autostrada interessato dall’incidente.