Attimi di paura questa sera ad Agropoli in via Pio X dove un uomo è finito sotto un’automobile ed è rimasto incastrato.

Secondo le prime ricostruzioni il malcapitato sarebbe scivolato dal marciapiede mentre il figlio stava effettuando una manovra al volante della sua auto.

Dopo la caduto l’uomo è andato a finire sotto la vettura in marcia e vi è rimasto incastrato.

Per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno dovuto sollevare l’auto e mettere in salvo il ferito che successivamente è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. In seguito è stato trasportato in ospedale, ma fortunatamente avrebbe riportato solo qualche contusione.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine per ricostruire quanto accaduto.