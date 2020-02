Camion perde una sponda allo svincolo di Pontecagnano e colpisce le auto. Due feriti, uno è grave

Paura questa mattina allo svincolo di Pontecagnano dell’autostrada A2 del Mediterraneo. Un camion, infatti, mentre era in viaggio ha perso una sponda che ha finito per colpire due auto che viaggiavano lungo l’arteria.

Il conducente di una delle auto coinvolte è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 che lo hanno prontamente soccorso. E’ stato successivamente ricoverato in prognosi riservata. L’altra persona ferita fortunatamente non desta preoccupazione.

Sul posto è intervenuta una squadra di tecnici Anas per ripristinare la normale viabilità. Presenti gli agenti di Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno.

