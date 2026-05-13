Camion carico di casse d’acqua si ribalta in A2 tra Campagna ed Eboli. Conducente ferito
Autista di un camion perde il controllo e si ribalta sull’A2 del Mediterraneo. È successo oggi pomeriggio nel tratto tra Campagna ed Eboli in direzione Nord.
Il mezzo pesante trasportava casse di acqua minerale e ha perso il carico sulla carreggiata.
Sul posto i sanitari del VOPI che hanno trasportato il ferito in ospedale a Eboli. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.
La dinamica è al vaglio degli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli diretti dall’Ispettore Cosimo Di Cicco. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Eboli per le operazioni di soccorso e le squadre Anas per ripristinare il tratto di A2 dove il traffico ha subito rallentamenti.