Cambio gomme invernali.I consigli giusti all’Officina “Euromaster Marchesano Pneumatici” di Atena Lucana

Dal 15 novembre entra in vigore, come ogni anno, l’obbligo di circolare con pneumatici invernali (in alternativa catene da neve a bordo), che durerà fino al 15 aprile 2020. Per non lasciarsi trovare impreparati ed incappare nelle sanzioni previste in tal senso dal Codice della Strada è bene cambiare gli pneumatici dei propri veicoli e affidarsi a professionisti del settore che sappiano consigliare marchi e modelli più adatti alle proprie abitudini di guida.

Quando la temperatura dell’asfalto scende al di sotto dei 7° bisogna utilizzare pneumatici invernali correttamente gonfiati per diminuire lo spazio di frenata fino al 15% su fondo bagnato e fino al 50% in presenza di neve. Gli pneumatici invernali si riconoscono dal disegno del battistrada con fitte lamelle che permettono una migliore aderenza al suolo e sono identificati dalla marcatura M+S. Si raccomanda di montare sempre quattro pneumatici invernali e non soltanto due sull’asse di trazione, per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.

Ricordiamo che le sanzioni previste per chi trasgredisce vanno da un minimo di 41 euro nei centri abitati fino a 168 euro, così come previsto dagli articoli 7 e 14 del Codice della Strada, e da un minimo di 84 euro ad un massimo di 335 euro per autostrade e strade extraurbane principali. Sono previste sanzioni accessorie come il ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo previo ripristino delle caratteristiche costruttive di idoneità.

– Chiara Di Miele –

