“Cambia Marcia”. Il lungo viaggio in bici del padulese Marco Vegliante per la ricerca sul cancro

“Cambia Marcia” è il nome del lungo viaggio a tappe che dal prossimo 11 luglio vedrà Marco Vegliante, giovane di Padula, pedalare in bicicletta per tutta l’Italia percorrendo circa 1500 km.

E’ la storia della rinascita dopo aver combattuto una battaglia contro il cancro, per riprendersi il tempo e le opportunità di cui la malattia ha provato a privarlo. Durante il viaggio sarà promossa una raccolta fondi per sostenere la ricerca ed incentivare l’importanza della prevenzione. Il ricavato sarà destinato all’AIRC per la ricerca sul cancro.

Attraverso “Cambia Marcia” il giovane padulese vuole veicolare anche un messaggio di speranza per le persone che stanno lottando contro il cancro, affinché possano trovare nel racconto di questo viaggio la forza e la motivazione per affrontare la loro battaglia. In questo momento difficile dal punto di vista sanitario, si tratta anche di un’iniziativa la quale dimostra che il Paese riparte, promuovendo il turismo sostenibile e i viaggi in Italia come alternative possibili.

Marco ha soli 28 anni e fin da piccolo è stato appassionato di viaggi in giro per il mondo. Ha visitato più di 30 Paesi. Poi una prova importante. “Nel 2017, – scrive nel racconto della sua storia – durante il mio Erasmus in Francia, a mio padre fu diagnosticato un cancro ai polmoni che lo portò via pochi mesi dopo. Quella che per migliaia di studenti è una delle esperienze più belle della vita, rappresenta per me il ricordo di un evento traumatico. Per questo avevo deciso di vivere un’altra esperienza Erasmus in Francia, una nuova, non segnata da eventi spiacevoli. Ma la vita aveva altri piani in mente! Un paio di settimane prima della partenza notai qualcosa di diverso sul mio corpo. Dopo qualche giorno di riflessione decisi di farmi visitare da un dottore. La diagnosi arrivò 5 giorni prima della partenza: tumore del testicolo. Durante le cure avevo un solo pensiero: tornare in Francia e portare a termine il mio stage. Finite le cure, sono tornato e ho completato il tirocinio e due mesi dopo ho conseguito la laurea in International Business“.

Nel corso delle settimane caratterizzate dal lockdown Marco ha pensato ad un modo per trasformare la sua esperienza in qualcosa di utile per gli altri. Così ha preso vita “Cambia Marcia” e l’11 luglio, ad un anno dalla diagnosi, partirà con la sua bici per attraversare l’Italia.

– Chiara Di Miele –