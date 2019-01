Calcio,cambio in panchina per il Valdiano.Arriva Pasculli,campione del mondo con l’Argentina di Maradona

Il Valdiano cambia pagina, sostituendo l’allenatore Francesco Tudisco con Pedro Pablo Pasculli, campione del mondo con l’Argentina di Maradona del 1986 ed ex bomber del Lecce.

Fatale per mister Tudisco è stata la sconfitta di sabato ad Amalfi per 2 a 1, che ha indotto il presidente Barbara Aumenta ad affidare la squadra a Pasculli. Il buon esito dell’accordo è stato curato dal mister Michele Marra, esperto del settore giovanile, dall’avvocato Nicola Del Negro di Sant’Arsenio, dalla dottoressa Alfonsina Pepe di Angri e dal Direttore Sportivo Paolo Vertucci.

“La scelta è dovuta al fatto che a breve entreranno a far parte della società nuovi dirigenti e insieme abbiamo deciso questo cambiamento portando il nuovo mister – commenta il presidente Aumenta – Pensiamo alla salvezza del nostro Valdiamo e ai tifosi chiediamo di sostenerci fino alla fine“.

“A prescindere dalla salvezza questa era la nuova idea di progetto con una nuova immagine come il mister e con il sostegno di nuovi dirigenti – aggiunge Paolo Vertucci – Questo progetto è stato sposato in primis dal nostro presidente. Il progetto è quello di integrare e dare un senso al territorio con personaggi importanti”.

“Ho trovato delle persone con tanta voglia e con tanto entusiasmo – dichiara mister Pasculli – Il presidente ha tantissima voglia di salvare questa squadra e faremo di tutto per farla restare in Eccellenza. Dai ragazzi mi aspetto il massimo, quella con il Costa d’Amalfi era una partita che non meritavano di perdere e mi dispiace. Ai tifosi dico di stare vicino alla squadra e di avere fiducia“.

Ai microfoni di Ondanews il neo allenatore del Valdiano Pasculli e i protagonisti di questo cambiamento.

– Annamaria Lotierzo –