Tenta di rubare di notte in un supermercato di Salerno. La Polizia lo coglie sul fatto e lo arresta

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un pregiudicato salernitano, sorpreso a rubare di notte all’interno di un supermercato della zona orientale di Salerno.

Una pattuglia della Sezione Volanti della Questura è intervenuta sabato sera in un supermercato di via Volpe, in località Sant’Eustachio, bloccando un uomo, già all’interno dello stabile, dopo aver forzato un ingresso secondario ed essere penetrato nel reparto macelleria. Gli agenti, dopo l’attivazione del sistema di allarme antifurto, sono subito giunti nella struttura, scavalcando le recinzioni dello stabile e sorprendendo così il ladro all’interno.

L’autore del furto, nella speranza di non essere visto dai poliziotti, ha tentato di nascondersi tra gli arredi del supermercato ma è stato subito individuato.

Gli uomini della sezione Volanti hanno sequestrato anche gli attrezzi atti allo scasso utilizzati dall’uomo e trovati sul posto.

C.M., 33enne salernitano già conosciuto alle Forze dell’Ordine e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

– Chiara Di Miele –