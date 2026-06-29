Violenza sessuale. Approvata dal Consiglio regionale campano la mozione sul principio del consenso libero
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la mozione sul principio del consenso nella definizione del reato di violenza sessuale, riaffermando la necessità che la legislazione italiana resti pienamente coerente con la Convenzione di Istanbul che individua nel consenso libero e attuale il presupposto essenziale nella tutela delle persone vittime di violenza sessuale.
Con questo voto la Regione Campania conferma una linea politica chiara e inequivocabile: la tutela della libertà, della dignità e dell’autodeterminazione delle donne rappresenta un principio irrinunciabile dell’azione istituzionale.
La lotta alla violenza di genere non può conoscere arretramenti, né sul piano normativo né su quello culturale.
Il voto del Consiglio regionale rafforza una posizione politica netta della Campania a sostegno dei principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul e della piena tutela dei diritti delle donne e di tutte le persone vittime di violenza sessuale.