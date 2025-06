La Salernitana for Special ha partecipato oggi alla quarta edizione di “Tardini for Special by Progetti del Cuore”, evento che si è tenuto a Parma e ha coinvolto ben 36 squadre di calcio a sette. In una competizione unica ed emozionante nel segno dell’inclusione e del divertimento hanno partecipato anche tre squadre provenienti dall’estero come l’Ajax.

I ragazzi della Salernitana for Special, accompagnati anche da Carlo Noviello, hanno disputato cinque partite in totale. Alle sconfitte contro Pavia, Union Picena e Como, hanno fatto seguito le vittorie contro Cagliari e Real Salabaganza.

I club partecipanti sono stati suddivisi in tre livelli e ciascuna formazione vincitrice ha successivamente affrontato le vecchie glorie del Parma Legends con campioni del calibro di Gianfranco Zola, Maurizio Ganz, Marco Ballotta, Luca Bucci e tanti altri.

Per i ragazzi diversamente abili della Salernitana for Special è stata l’occasione per incontrare e sfidare i talentuosi giocatori, ma anche di mettersi in segno con i loro pari facendo trionfare la grinta e l’energia che li caratterizza.

“Grazie al Parma Calcio 1913 per aver invitato la nostra rappresentativa, per l’accoglienza calorosa e per l’attenzione riposta nella cura dei dettagli dello splendido evento” ha commentato l’U.S. Salernitana 1919.