Si sta svolgendo in queste ore a Roma la manifestazione per urlare il cessate il fuoco a Gaza.

Il corteo che vede la presenza di oltre 300mila persone, secondo gli organizzatori, conta la partecipazione della Regione Campania con il suo Presidente Vincenzo De Luca.

Il Presidente ha ricordato l’attivismo della Regione, tra le poco a scendere in piazza già due anni fa per chiedere di terminare l’operazione militare nella Striscia.

“Ho trovato tante persone che per un anno sono state in letargo, non hanno aperto bocca quando noi stavamo a piazza Plebiscito con 50mila giovani a chiedere il cessate il fuoco – ha dichiarato De Luca – Meglio tardi che mai, ci sono voluti 60mila morti, 30mila bambini massacrati prima di risvegliare un po’ di coscienza umana prima che civile e democratica”.

Secondo De Luca “è più che un genocidio, solo i tanti azzecca garbugli che abbiamo in Italia possono immaginare che di fronte a ciò che sta succedendo dobbiamo tagliare il pelo in quattro. Che altro è se si massacra un popolo?”.

Il corteo è partito da piazza Vittorio verso piazza san Giovanni. Presenti diversi testimoni palestinesi e israeliani, associazioni, giornalisti e leader politici.