E’ tempo di calcio mercato per lo Sporting Sala Consilina che sta scegliendo gli atleti per la stagione 2025/2026.

Farà ancora parte dei draghi Pablo Vidal. L’attaccante argentino, infatti, ha dimostrato nelle ultime partite tutte le sue qualità: tecnica sopraffina, capacità di incidere nell’uno contro uno e una spiccata intelligenza tattica che lo rende un riferimento assoluto nel reparto offensivo.

“Un giocatore capace di accendere il gioco e di accendere il pubblico, trascinando la squadra con goal pesanti e giocate decisive – commentano dalla società – In campo è una certezza, nello spogliatoio una presenza solida. Un elemento fondamentale nello scacchiere gialloverde”.

Soddisfatto della riconferma il calciatore argentino: “Sentirmi parte di questo progetto è un orgoglio. Sono pronto a continuare a lottare per questi colori, con la stessa passione e determinazione che ho messo in ogni gara. Lo Sporting è casa e io voglio dare tutto per questa maglia”.

“Siamo felici di poter contare ancora su di lui per il nuovo anno sportivo – affermano dallo Sporting – Un grazie va alla Laasports Agency per il supporto nella buona riuscita del rinnovo”.

Invece i giocatori in uscita per la prossima stagione sono Edelstein, Stigliano e Vassallo.