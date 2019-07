Calcio a 5. La DFL Lamura sarà il main sponsor dell’ASD Sporting Sala Consilina

La DFL, società del gruppo Lamura, sarà il main sponsor dell’ASD Sporting Sala Consilina C5 per la stagione sportiva 2019/2020.

L’azienda, vicina ai giovani e consapevole dell’importanza che lo sport ha per loro, si è sempre distinta per il suo appoggio nei vari campionati territoriali. Negli ultimi tre anni ha dato vita anche ad un torneo di calcio a 5 tra le aziende del Vallo di Diano dedicato alla memoria del fondatore, Pinuccio Lamura.

“La partnership con lo Sporting Sala Consilina – sostiene Pasquale Lamura, CEO – esprime il sostegno della DFL ai valori universali che lo sport rappresenta. Valori come la sana competitività, il rispetto delle regole, la dinamicità, il fair play, la dedizione, l’impegno per il superamento dei propri limiti sono principi che ritroviamo nello sport e che sono alla base della migliore cultura d’impresa”.

“Lo spirito di squadra e l’impegno per ottenere sempre di più ottimi risultati – continua Luigi Nasti, Responsabile Comunicazione della DFL – sono i principi che stanno alla base della passione della DFL per lo sport. Lo sport, infatti, non è solo attività agonistica ma soprattutto spirito di squadra, impegno per raggiungere l’eccellenza, amore per la vita, movimento e dinamismo, elementi che caratterizzano la nostra azienda da sempre“.

“Sono molto soddisfatto dell’accordo raggiunto con la DFL – afferma Giuseppe Detta -. Ringrazio Pasquale Lamura per la fiducia riposta in questo grande progetto“.

La presentazione ufficiale delle nuove divise e di tutta la squadra è prevista per il 31 agosto presso la sala congressi della DFL a Trinità di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –