Carabiniere ucciso a coltellate a Roma. Un minuto di silenzio nel Consiglio regionale della Basilicata

Un minuto di silenzio per ricordare Mario Cerciello Rega, il Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri ucciso a Roma con 11 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio per mano di un giovane statunitense.

Il Consiglio regionale della Basilicata, su proposta del presidente Cicala, ha onorato così la figura del militare tragicamente scomparso in un agguato. In apertura di seduta Cicala ha invitato tutte le forze politiche ad un momento di raccoglimento per esprimere “vicinanza a questo dolore che ci coinvolge da vicino“.

“Il nostro cordoglio va alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri – ha dichiarato nel corso del Consiglio – che insieme alle altre forze dell’ordine sono al servizio dei cittadini rischiando la vita ogni giorno”.

Intanto questa mattina a Roma il Comandante provinciale dei Carabinieri, Francesco Gargaro, il procuratore facente funzioni, Michele Prestipino, e il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia hanno condotto una lunga conferenza stampa a quattro giorni dalla morte del Vicebrigadiere e dall’arresto di Christian Gabriel Natale Hjort e Finnegan Lee Elder. Il Comandante Gargaro ha espresso disappunto “per le ombre e i presunti misteri sollevati e diffusi” in merito a quanto accaduto e alla fotografia in cui si vede Natale Hjorth bendato in caserma. Il procuratore Prestipino, invece, ha aggiunto che “vi sono alcuni aspetti della vicenda che devono essere ancora approfonditi“.

– Chiara Di Miele –