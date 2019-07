Calcio a 5, allo Sporting Sala Consilina tre colpi di mercato. Barbara Aumenta:”Ci divertiremo in C1″

Per lo Sporting Sala Consilina, in vista del prossimo campionato di serie C1 per il quale presenterà domanda di ammissione nel principale torneo regionale di Futsal, come si era capito dall’insediamento del nuovo organico societario che vede nel presidente Giuseppe Detta il suo principale punto di riferimento e con l’ingresso di altri dirigenti di rilievo come Piero Di Candia e Barbara Aumenta Sabia, entrambi protagonisti la scorsa stagione con il Valdiano, si profila un mercato di alto profilo.

Dopo gli annunci di spicco con l’arrivo del trainer Foletto e dell’esperto Tutilo, ecco altri tre colpi di grande spessore. Alla corte del club salese arrivano tre big carioca, il forte pivot Mario Elias Zago, 31 anni, nell’ultima stagione protagonista vincente con i marchigiani della Buldog Lucrezia, compagine con la quale ha ottenuto la promozione in serie A2, l’universale Matheus Bellaver, 28 anni, con trascorsi tra serie A e B, e nelle ultime ore il forte laterale Matheus Ferreira, 27 anni, con l’ultima esperienza in serie B con la Farmacia Centrale Paola.

I tre hanno raggiunto l’intesa con la nuova società del presidente Detta, che con questo mercato pirotecnico sta facendo capire come voglia essere una protagonista di primo piano nel prossimo campionato di C1. L‘arrivo di Zago, Bellaver e Ferreira è stato salutato con grande favore dalla neo dirigente Barbara Aumenta che ha espresso il suo compiacimento per questi innesti: “Sono molto contenta e soddisfatta per questi arrivi. Stiamo creando una compagine che rispecchia le ambizioni della società. Sono entusiasta per aver sposato questo ambizioso progetto”.

Sulla stessa lunghezza l’altro dirigente Daniele Campanelli: “I tre innesti erano nostri obiettivi e siamo riusciti a chiudere queste trattative, ora puntiamo a rinforzare ulteriormente la rosa con altri importanti protagonisti di primo piano”.

– Gerardo Lobosco –

