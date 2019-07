Calcio a 5. Allo Sporting Sala Consilina arrivano Darci Foletto e Ricardo Tutilo

In casa Sporting Sala Consilina dopo l’annuncio della società presieduta da Antonio e Giuseppe Detta che ha visto l’ingresso, tra gli altri, di due esponenti provenienti dal Valdiano come Barbara Sabia Aumenta e Piero Di Candia, è tempo di annunci per la scelta dei componenti che daranno vita alla nuova formazione che parteciperà al prossimo campionato regionale di serie C1.

A guidare la squadra ci sarà il carioca Darci Foletto, un nome che a Sala Consilina ha lasciato il segno da calcettista per le sue funamboliche giocate e che già nel finale della scorsa stagione in serie C2 aveva iniziato a svolgere questo nuovo ruolo.

“Sono molto contento – dichiara Foletto – ma al tempo stesso sono consapevole di cosa significa essere mister di un progetto così ambizioso come pochi in Italia. Mi sento pronto in questa nuova veste dopo 16 stagioni che mi hanno visto protagonista in campo. Torno nel paese che mi ha dato tanto sotto il profilo professionale e ringrazio i dirigenti dello Sporting Sala Consilina per la fiducia accordatami”.

Il primo innesto, invece, sarà il brasiliano Ricardo Tutilo. Anche per l’esperto Tutilo si tratta di un ritorno a Sala Consilina.

Intanto il neo dirigente Piero Di Candia ha espresso la sua gratitudine ai dirigenti dello Sporting che hanno accolta la sua presenza nell’organico dirigenziale: “Sono entusiasta di questa nuova esperienza in un progetto così ambizioso – dichiara – Dopo l’esperienza con il Valdiano nel calcio a 11 ho voluto sposare questo progetto in cui ho visto fin da subito serietà, determinazione e volontà di crescere. Per cui ringrazio quanti mi hanno accolto e voglio fare un plauso a Barbara Aumenta Sabia con la quale ho collaborato nella passata stagione e che mi ha spinto in questa nuova società sportiva”.

Intanto i dirigenti stanno lavorando a tempo pieno per garantire al coach Foletto nomi di primissimo piano e a breve saranno annunciati altri colpi di mercato.

– Gerardo Lobosco –

