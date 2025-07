La calamarata è un primo piatto di pesce saporito e avvolgente, tipico della cucina campana e quella realizzata da “I Sapori del Vallo” è eccellente per portare in tavola un piatto ricco e gustoso.

Realizzata con farina di grano duro e acqua, è una pasta di ottima qualità, trafilata al bronzo e adatta per ultimare la sua cottura direttamente nei sughi.

La sua particolarità è proprio la forma ad anelli di calamaro da cui prende il nome dal piatto stesso. Una volta cotta al dente, la pasta viene risottata e condita con un sugo di calamari e pomodorini, creando un piatto cremoso e delizioso.

Per preparare la pietanza secondo la tradizione è prevista la cottura della pasta al dente, seguita dalla preparazione di un sugo di calamari e pomodorini. Gli anelli di pesce si confondono con quelli di pasta, creando un piatto armonioso e gustoso.

Basterà, dunque, cuocere la pasta calamarata al dente e scolarla. Nel frattempo, in una padella, soffriggete aglio e olio, poi aggiungete i calamari tagliati a anelli e i pomodorini. Aggiungete un po’ di vino bianco e lasciate cuocere fino a quando il sugo non si è addensato. Unite la pasta cotta al sugo e mescolate bene.

Come ogni ricetta della tradizione, esistono diverse versioni della calamarata. Potete aggiungere gamberetti e zucchine per un tocco di freschezza, o polpa di granchio e pomodorini gialli per un piatto più ricco. Oppure, potete provare un ragù di pesce spada con prezzemolo fresco per un piatto colorato e vivace.

“I Sapori del Vallo” ha a cuore il controllo della genuinità delle materie prime, garantendo una qualità di pasta che dura nel tempo. Tutti i prodotti del pastificio con sede a Silla di Sassano sono ordinabili per le aziende al numero 0975/72676. CLICCA QUI per consultare il sito e scoprire tutti i formati disponibili.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –