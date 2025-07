È stato identificato l’uomo che, nei giorni scorsi, fermato dalla Polizia locale si era sottratto all’identificazione dopo aver fatto il pieno di carburante ed essere fuggito via con un’auto presa a noleggio.

Si tratta di un pluripregiudicato di 50 anni dell’hinterland napoletano. L’uomo era stato denunciato la settimana scorsa anche dai Carabinieri di Castellabate per un tentativo di scippo e furto.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per resistenza a pubblico ufficiale avendo posto in essere atti idonei con pericolo per i pubblici ufficiali per sottrarsi all’identificazione.

