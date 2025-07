La città di Salerno conta da oggi un nuovo punto vendita Conad.

Il supermercato, aperto grazie all’intuito del Gruppo Biscotti, è stato aperto in Via Volontari della Libertà, in zona Torrione.

Antonio Biscotti, titolare dei supermercati Conad presenti nel Vallo di Diano, ha tagliato il nastro per l’apertura ufficiale del supermercato: una scelta specifica, quella di investire a Torrione, dove il noto marchio di catena dei supermercati mancava da qualche tempo.

Tantissime le persone presenti, oltre alla famiglia Biscotti, unitamente al Sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica.

Gioia ed emozione per l’imprenditore Antonio Biscotti per il nuovo percorso intrapreso a Salerno.

– Messaggio pubblicitario con finalità promozionale –