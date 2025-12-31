Lettera dei vertici della Banca Monte Pruno per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno.

Ci sono anni che lasciano il segno. Il 2025 è stato uno di questi.

Un anno fatto di lavoro silenzioso e quotidiano, di responsabilità condivise, di scelte ponderate e di risultati che non arrivano mai per caso.

Dietro ogni traguardo raggiunto c’è l’impegno del Consiglio di Amministrazione, la guida solida del Direttore Generale, il contributo determinante delle strutture e delle persone che, ogni giorno, hanno creduto nel valore del gioco di squadra.

Abbiamo costruito, passo dopo passo, fiducia, stabilità e crescita restando fedeli alla nostra identità e al nostro territorio ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

Un futuro che affrontiamo con maggiore consapevolezza, grazie alle strategie definite dal CdA e al supporto prezioso, costante e qualificato della nostra Capogruppo, Cassa Centrale Banca, punto di riferimento fondamentale nel nostro percorso e nel processo di crescita.

Il 2026 ci attende con nuove sfide ma anche con nuove opportunità. Lo affrontiamo uniti, forti dell’esperienza maturata, delle relazioni costruite e della convinzione che solo insieme si possono raggiungere risultati duraturi e di valore.

Un riconoscimento sincero, pertanto, va al Consiglio di Amministrazione, guidato dal Presidente Michele Albanese che, nel corso del 2025, ha operato con grande senso di responsabilità, coesione e visione, dimostrando come il confronto leale, l’ascolto reciproco e le decisioni condivise siano la vera forza di una governance solida. Un CdA capace di coniugare esperienza, prudenza e coraggio, rispetto della tradizione e capacità di guardare avanti, sempre nell’interesse della Banca, dei soci e del territorio.

Accanto a questa azione di indirizzo, un ruolo fondamentale è stato svolto dal Collegio Sindacale, presieduto da Ilaria Imperatore, che ha esercitato con rigore, attenzione e indipendenza la propria funzione di vigilanza, contribuendo a garantire trasparenza, correttezza e solidità nei processi decisionali. Un presidio essenziale di equilibrio e affidabilità, che rafforza la credibilità dell’istituzione e tutela il valore costruito nel tempo.

Un plauso particolare va al Direttore Generale Cono Federico, al suo primo anno in questo ruolo, affrontato con competenza, professionalità, equilibrio e profondo senso di responsabilità. La capacità di guidare la struttura, valorizzare le professionalità interne e tradurre le linee strategiche del CdA in azioni concrete ha rappresentato un elemento determinante nei risultati raggiunti. Un anno intenso, vissuto con passione e spirito di servizio, che ha posto basi solide per il futuro.

Conclusi i lavori dell’ultima adunanza consigliare dell’anno, tenutasi ieri sera presso la Sede Amministrativa di Sant’Arsenio, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Direttore Generale hanno incontrato i Responsabili di Area e i Preposti delle Filiali più significative della Banca Monte Pruno per un breve ma intenso momento di confronto e condivisione.

Un passaggio significativo che ha rafforzato il dialogo tra governance e struttura operativa, consentendo di condividere visione, priorità e linee strategiche in un clima di partecipazione e responsabilità comune. La presenza qualificata dei Responsabili e dei Preposti ha testimoniato, ancora una volta, il valore di una Banca che sceglie di crescere attraverso il coinvolgimento delle persone, l’ascolto reciproco e la capacità di tradurre le decisioni strategiche in azioni concrete a beneficio dei Soci e del territorio.

È da questa armonia tra indirizzo strategico, gestione operativa e controllo vigile, tra visione e concretezza, che nasce la forza della nostra Banca. Ed è su questa unità, fatta di persone, ruoli chiari e valori condivisi, che guardiamo con fiducia e determinazione al 2026.

Buon 2026.

Con orgoglio, responsabilità e uno sguardo sempre avanti.