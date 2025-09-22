Disavventura a lieto fine a Battipaglia per una cagnolina che è stata recuperata e salvata dai Vigili del Fuoco.

Qualche giorno fa si era smarrita e durante la sua fuga era caduta in un burrone nella località Serroni.

La proprietaria, non sapendo come aiutarla, si è rivolta al 115.

Sul posto questa mattina sono giunti i caschi rossi che hanno provveduto a recuperare la cagnolina e metterla in salvo. Così è ritornata sana e salva a casa.

“Un ringraziamento speciale ai Vigili del Fuoco che hanno recuperato la cagnolina che ora è di nuovo felice con la sua mamma” è il plauso della pagina social dedicata agli animali smarriti.