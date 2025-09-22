Il 27 settembre a San Rufo uno screening gratuito della tiroide.

A partire dalle ore 8.30 presso la sede del Comune sarà possibile essere sottoposti ad esami del sangue TSH, FT3 e FT4 ed ecografia tiroidea.

Possono partecipare 40 persone maggiorenni residenti o domiciliate nel comune di San Rufo e l’invito è rivolto solo a chi non è affetto già da patologie della tiroide. Il giorno dello screening si consiglio di portare la tessera sanitaria, avere un abbigliamento adeguato all’ecografia al collo e non è necessario essere a digiuno per sottoporsi alle analisi del sangue.

Per prenotarsi è possibile telefonare domani, martedì 23 settembre, e il 24 settembre dalle 9.30 alle 12.30, allo 0975 395013 (selezionare interno 1) e bisogna avere a disposizione il codice fiscale e una mail personale o del medico curante.

Lo screening gratuito è realizzato in collaborazione con il Centro Analisi Chimico Cliniche Biochimica di Padula e vede la presenza del dottor Nestore Rossi e del dottor Pierdomenico Di Benedetto.

“Il sindaco Michele Marmo e l’intera Amministrazione comunale promuovono iniziative per la salute attraverso una serie di screening gratuiti – fanno sapere – Si partirà con quello della tiroide il 27 settembre, a seguire altre iniziative rivolte ai cittadini di San Rufo”.