A Caggiano sono in corso i lavori di messa in sicurezza della Cappella di Santa Veneranda. Situata su un costone roccioso, è composta da ruderi millenari che rappresentano uno dei simboli identitari più autentici e suggestivi della comunità, custodi di storia, memoria e tradizione.

“Gli interventi in corso costituiscono la naturale prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso meridionale del borgo, a conferma di un’azione amministrativa concreta e continuativa per la tutela del territorio” fanno sapere dall’Amministrazione.

Questa mattina si stanno svolgendo le operazioni con il supporto di un elicottero, impegnato nel trasporto in quota dell’impalcatura e dei materiali necessari all’allestimento del cantiere, data la complessità e la difficoltà di accesso all’area.

“Un’attività delicata e altamente specializzata, fondamentale per garantire interventi efficaci e in piena sicurezza – secondo il sindaco Lamattina -. Si invita la cittadinanza a mantenere la massima prudenza, rispettando le eventuali limitazioni e indicazioni, per consentire il corretto svolgimento delle operazioni”.

Per la comunità di Caggiano si tratta di un intervento importante per la salvaguardia di un luogo simbolo, un impegno concreto per la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio.

“Caggiano continua a prendersi cura della propria storia e del proprio territorio” chiosa il sindaco.