Con un’ordinanza Anas ha disposto la chiusura al traffico della S.S.18 Var “Cilentana” tra il km 149+000 e il km 149+300 nel territorio di Montano Antilia a causa di un cedimento del piano stradale.

La chiusura sarà attiva da martedì 21 aprile dalle ore 9.00 alle 17.00 in entrambi i sensi di marcia. Saranno chiuse anche le rampe di immissione degli svincoli di Massicelle/Montano Antilia (direzione nord) e Futani (direzione sud).

Sono stati predisposti percorsi alternativi: in direzione nord l’uscita è obbligatoria a Massicelle con deviazione lungo le Strade Provinciali fino al rientro a Vallo della Lucania; in direzione sud l’uscita obbligatoria è a Vallo della Lucania con percorso inverso fino al rientro sulla Statale Cilentana.

Durante l’interruzione saranno validi il divieto di sorpasso e il limite di velocità a 30 km/h nei punti interessati.