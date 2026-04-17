“Ambiente e prevenzione. Una responsabilità condivisa tra giovani e istituzioni” è il tema di cui si discuterà il 30 aprile alle ore 10 a Teggiano nel Complesso Monumentale della Santissima Pietà.

L’iniziativa, che mette a confronto diversi esponenti della politica, è promossa dall’associazione Oltre, in collaborazione con il Comune di Teggiano, la Fondazione Monte Pruno e la Comunità Montana Vallo di Diano.

Dopo i saluti istituzionali della presidente di Oltre Annamaria Curcio interverranno il sindaco Michele Di Candia, il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito, il Vescovo della Diocesi Teggiano-Policastro Monsignor Antonio De Luca e il Direttore del “Curto” di Polla Luigi Mandia.

Tratterà ampiamente il tema dell’incontro il Presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese, oltre al consigliere provinciale Elio Guadagno e a quello regionale Corrado Matera, mentre un contributo dal punto di vista clinico sarà fornito, tra gli altri, dalla dottoressa Annarita Roscigno, Responsabile dell’Oncologia dell’ospedale di Polla, dal dottor Tommaso Pellegrino, Dirigente Medico alla Breast Unit di Chirurgia Generale e Oncologica del Policlinico Federico II di Napoli, dal dottor Luigi Montano, uroandrologo dell’ASL Salerno, e dal dottor Antonio Marfella, oncologo e Responsabile della Farmacologia Clinica e Farmacoeconomia all’Istituto Pascale di Napoli.

Le conclusioni dei lavori, moderate dal dottore Pierdomenico Di Benedetto, sono affidate all’assessore all’Ambiente della Regione Campania Claudia Pecoraro.

L’incontro vedrà l’allestimento delle opere del maestro Carmine Sabbatella e la performance artistica di Eva Immediato.