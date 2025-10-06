Un’altra importante esperienza per l’hairstylist di San Pietro al Tanagro Liliana Tierno e il gruppo Mix Art che nella scorsa settimana si sono messi all’opera per pettinare e truccare i protagonisti di “Women for Women against Violence – Camomilla Award”, l’evento che affronta battaglie cruciali per la vita delle donne, quella contro la violenza di genere e quella contro il tumore al seno, che ha festeggiato il suo decennale con il 10 Years Celebration Gala allo Spazio 900 di Roma.

La serata, condotta da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, con la regia di Antonio Centomani, si è aperta con la performance di Joia B. che ha cantato un brano ispirato alla sua lotta contro il tumore al seno.

Ospiti, tra gli altri, Rosanna Banfi, Emma D’Aquino, Carolina Marconi, Eleonora Pieroni, I Gemelli di Guidonia, Carolyn Smith.

Per Liliana Tierno e i colleghi di Mix Art non è la prima volta al “Women for Women”, infatti anche negli anni passati i professionisti dell’hairstyling e del make up avevano già lavorato all’evento che nasce dal progetto di Donatella Gimigliano.

“Sono davvero entusiasta e soddisfatta di questa esperienza ad un’iniziativa che combatte due battaglie importanti per noi donne, quella contro la violenza e quella contro il tumore al seno – afferma Liliana Tierno -. Grazie alla nostra presidente Irene Quaglia, a tutti i colleghi che hanno preso parte a questa avventura e all’Art Director Massimo Polese. Women for Women è un evento emozionante e pettinare i protagonisti del Gala mi ha riempito di gioia”.