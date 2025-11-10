Agli Istituti Athena di Teggiano il corso di laurea in Ingegneria civile ed ambientale
Agli Istituti Paritari Athena di Teggiano è possibile iscriversi al percorso di laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale (L-07).
Presso il Polo Didattico eCampus le iscrizioni sono sempre aperte.
- Lezioni online: studi dove e quando vuoi
- Formazione completa e riconosciuta
- Pronto inserimento nel mondo del lavoro
Scegli il tuo percorso:
- Curriculum civile ed ambientale
- Curriculum paesaggistico
Per info scrivi o chiama al 327/9149046.
“Forma oggi la tua professionalità educativa. Il futuro inizia da qui!”.
