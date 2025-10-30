Caggiano diventa set Rai. Dal 6 novembre le riprese della serie “177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam”
Da giovedì 6 novembre inizieranno a Caggiano le riprese della serie di Rai 1 “177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam”, prodotto dalla BIM Produzioni.
Le riprese dureranno alcuni giorni e coinvolgeranno varie aree dello splendido borgo.
L’Amministrazione comunale comunica che, per consentire le riprese, il mercato settimanale di giovedì prossimo sarà spostato in Largo Padre Serafino Carucci.
“Un sentito ringraziamento alla RAI, alla BIM Produzione e al regista Carlo Carlei per aver scelto il nostro meraviglioso borgo come location di questa importante produzione televisiva che contribuirà a valorizzare il patrimonio paesaggistico di Caggiano” commenta il sindaco Modesto Lamattina.
Alcune scene sono state girate ad Atena Lucana, Petina e Sicignano degli Alburni.