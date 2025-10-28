Sono iniziate nel centro storico di Atena Lucana le riprese di “177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam”, la nuova serie prossimamente in onda su Rai 1 in tre prime serate.

E’ co-prodotta da Rai Fiction – Bim Produzione, con la distribuzione internazionale di Mediawan Rights. Diretta da Carlo Carlei, vede come protagonisti Marco Bocci e l’attrice francese Antonia Desplat, rispettivamente nei ruoli di Fateh Kassam e Marion Bleriot, padre e madre del piccolo Farouk Kassam, rapito il 15 gennaio 1992 a Porto Cervo da un gruppo di criminali sardi guidati dal bandito Matteo Boe.

Nel cast anche Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Enrico Inserra, Mauro Addis, Rose Aste, Giacomo Fadda, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Andrea Tedde e Martina Tore. Nel ruolo del piccolo Farouk, per la prima volta sugli schermi, Filippo Papa.

“177 Giorni. Il sequestro di Farouk Kassam” si basa sulla vera storia del sequestro di persona più conosciuto nel nostro Paese. Dopo oltre 30 anni da quel tragico evento, che si è concluso con la liberazione del bambino e l’arresto dei rapitori, la serie racconta i sei interminabili mesi di ricerca e investigazione per il ritrovamento di Farouk.

Le riprese avverranno tra la Sardegna e la Campania. E proprio questa mattina la troupe è giunta ad Atena Lucana iniziando i lavori e le riprese tra via Indipendenza, Corso San Nicola e via Santa Maria. Qui è stata utilizzata per le scene anche una storica edicola, che è stata salone di barbiere negli Anni Settanta e attualmente è sede del gruppo SiAmo Atena. Per le riprese è stata allestita all’esterno con vecchie prime pagine dei quotidiani del tempo, quando la notizia del sequestro di Kassam imperversava su tutti i giornali.

La fiction viene girata anche nel centro abitato di Sicignano degli Alburni.

“Siamo ben lieti che la società di produzione cinematografica BIM, che ringraziamo, dopo un incessante periodo di incontri e sopralluoghi abbia scelto il nostro territorio per girare molte scene della serie TV” fanno sapere dal Comune guidato dal sindaco Luigi Vertucci.