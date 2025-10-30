Albanese ruba una Renault Clio a Salerno. Fermato dai Carabinieri
Albanese ruba un’auto in via Pomponio Leto a Salerno e viene fermato dai Carabinieri.
Dopo la segnalazione, i Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Maggiore Antonio Corvino, sono tempestivamente intervenuti e sono riusciti a bloccare l’uomo a bordo di una Renault Clio.
In seguito l’albanese è stato portato in Caserma in attesa delle disposizioni del giudice e dovrà rispondere del reato di ricettazioni.
Sono in corso indagini per verificare se altri tentativi di furto d’auto sono riconducili a lui.