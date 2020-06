Caggiano: da domani riapre l’area giochi di Piazza Lago, dal 15 giugno il Centro Sociale per anziani

Continua la programmata riapertura delle attività pubbliche e delle strutture comunali di Caggiano sempre nell’ottica della prudenza e della responsabilità. Da domani, sabato 13 giugno, sarà possibile usufruire dell’area giochi nei giardinetti di Piazza Lago con alcune prescrizioni di accesso e utilizzo.

Per i bambini con età superiore ai 6 anni e per gli adulti vige l’obbligo di indossare la mascherina in modo corretto per coprire bocca e naso, igienizzare frequentemente le mani, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitare qualsiasi tipo di assembramento.

E’ vietato l’accesso a chiunque abbia temperatura corporea superiore a 37,5°C, presenti sintomi influenzali e abbia avuto contatti con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Possono usufruire dei singoli giochi al massimo due bambini e l’accesso è consentito esclusivamente ai minori di 12 anni accompagnati e sotto lo stretto controllo di un adulto.

Da lunedì 15 giugno sarà riaperto anche il Centro Sociale per Anziani “Gabriele Pucciarelli” nel rispetto delle regole e prescrizioni di sicurezza previste dal protocollo regionale.

– Chiara Di Miele –